Diego Guauque regresa a Séptimo Día tras ardua batalla contra el cáncer: “Voy muy motivado y feliz”

Diego Guauque compartió en sus redes sociales que regresó a las instalaciones del Canal Caracol, tras un año de enfrentar un duro proceso contra el cáncer. El comunicador se reintegrará al programa Séptimo Día.



El periodista, quien fue diagnosticado con un sarcoma, recordó todo lo que vivió en los últimos meses.

“Hace un año a esta hora estaba en la UCI con dos masas, para este momento ya sabíamos que tenía cáncer, un sarcoma, y que la cirugía que buscaba extirpar ese sarcoma no había funcionado porque falló. De todas maneras, yo no perdí la fe ni la esperanza en Dios, mi familia y mis médicos”, indicó.

Asimismo, Diego Guauque destacó que, pese al desalentador panorama en aquel entonces, decidió seguir adelante y tener paciencia.



En la publicación, el comunicador aprovechó para agradecer al Canal Caracol por apoyarlo durante su batalla contra la enfermedad.

“Hoy felizmente regreso a Caracol Televisión, una empresa que me supo cobijar y arropar con profundo cariño. Voy muy motivado y feliz. Me siento como el niño que asiste por primera vez a su colegio. Estoy un poquito asustado, me siento como raro, pese a que llevo 15 años ahí, pero muy agradecido porque me ayudó”, agregó.

Diego Guauque finalizó el video expresando que tiene expectativa por su primer día laboral en “el segundo tiempo" de su vida.