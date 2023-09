Diego Guauque y su calvicie en medio del cáncer: "La gente cree que porque uno es hombre no importa"

Diego Guauque ha mostrado en diferentes oportunidades cómo avanza su recuperación tras la lucha ardua que ha tenido contra el cáncer. Recientemente, el periodista de Séptimo Día contó en el programa Bravísimo que su familia y amigos fueron pieza clave para hacerle frente a la enfermedad.



“El acompañamiento, la familia, el cuidador es clave, que uno básicamente se pueda concentrar en lo suyo, yo me concentré en mejorar mi salud. Que uno tenga ese respaldo de la familia es fundamental y yo felizmente lo tengo, gracias a Dios está mi familia, mis papás, mi esposa y mi hija, que son como mis principales escuderos”, expresó Diego Guauque.

Además, el periodista señaló que el apoyo de sus seguidores también le dio fuerza para recuperarse: “Como al mes que hice esto público recibí tanto cariño de la gente. Es muy bonito cuando uno lee los mensajes de las personas, me sentía tan especial”.



De otro lado, el comunicador aprovechó para hablar de lo duro que fue todo su proceso contra el sarcoma, pues desde un inicio los oncólogos le informaron que la enfermedad que padecía no era un cáncer común.

"Yo sabía qué era, pero me di cuenta de algo, no nos educamos bien porque la gente piensa que al mencionar el cáncer es como invocarlo", señaló Diego Guauque. Al periodista se le preguntó acerca de los cambios físicos que sufrió, como la caída del cabello.

"La gente cree que porque uno es hombre eso no importa, pero no es fácil. Yo decía: 'A mí eso no se me va a caer’, pero me empiezo a bañar y se me quedaban los pelos en la mano. En la cama, veía como se quedaban los pelos en la almohada. En el espejo me empecé a ver parches en la cabeza", recordó.

Agregó: "De todas maneras, la calvicie en los pacientes de cáncer es como el símbolo, así ve uno a los demás pacientes. Es el espejo recordándote que tienes cáncer. Había días que tenía buenos momentos, me olvidaba de la enfermedad, pero me miraba al espejo y aparecía el sarcoma que me decía ‘hermano, estoy yo. No estás calvo por decisión propia, tienes cáncer’".