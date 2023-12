Diomedes Díaz: ¿de qué murió el cantante y es verdad que tenía droga en su cuerpo?

Faltando dos días para la celebración de la Navidad en 2013, la familia de Diomedes Díaz y sus fanáticos recibieron una terrible noticia. El Cacique de La Junta falleció en su casa de Valledupar.

Han pasado 10 años de ese fatídico 22 de diciembre en el que uno de los exponentes más importantes del vallenato colombiano dejó este plano. Todavía hoy sus fanáticos reproducen sus canciones y lo recuerdan con cariño.

Diomedes Díaz, incluso con una vida llena de polémicas por sus excesos, logró cautivar al público colombiano y de otros países con sus canciones y manera de interpretar. Sin embargo, el precedente de su extravagante estilo de vida hace que cada 22 de diciembre las personas se pregunten de qué murió el cantante.

La enfermedad que le quitó la vida a Diomedes Díaz

Rafael Santos, uno de los hijos de El Cacique de La Junta, ha señalado en diferentes ocasiones que su padre falleció mientras dormía y que lo que se llevó al cantante fue un infarto fulminante. La familia Díaz pensaba que el intérprete de Mi muchacho estaba descansando, pero después de un rato se percataron que en el ojo en que tenía prótesis había sangre.

Esto mismo fue confirmado en enero de 2014 por la Fiscalía General de la Nación, entidad que abrió una investigación tras la muerte del cantante para descartar que el famoso Cacique hubiese muerto de otra manera.

La Fiscalía finalmente señaló que la causa de muerte de Diomedes Díaz fueron las consecuencias de las severas alteraciones cardiovasculares y pulmonares que tenía el artista vallenato. Descartaron en el informe que la muerte del cantante tuviera signos de violencia o la participación de otra persona.

Otro punto importante que confirmaron las autoridades es que en el cuerpo de Díaz no se hallaron sustancias que pudieran haber causado su muerte. "En el análisis toxicológico respectivo no se encontraron rastros de etanol, metanol, pesticidas o cianuro, lo que permite inferir una muerte accidental ... No se encontró ningún signo de violencia ni externa ni interna en el cuerpo", detallaron en ese entonces.