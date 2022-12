Director palestino, nominado al Oscar, detenido al llegar a EE. UU.

Emad Burnat y su familia llegaron a Los Ángeles, provenientes de Turquía, para participar en la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Allí fueron detenidos por 90 minutos.

El documental de Burnat, "5 broken cameras", está nominado en la correspondiente categoría de los premios y por ello el realizador fue invitado a los eventos previos y a la gran gala del cine.

De hecho, Burnat había estado en Estados Unidos dos semanas antes para entrevistas junto con el codirector israelí de la cinta Guy Davidi.

"5 cámaras rotas" incluye las imágenes que Burnat tomó en su pueblo ocupado por los israelíes en Cisjordania, que van de sus actividades cotidianas a protestas y tiroteos.

El director pidió ayuda a su amigo al cineasta y documentalista Michael Moore, quien se aseguró de publicar la información en Twitter.

"Emad, su señora y su hijo de 8 años fueron llevados a un área de espera y les manifestaron que no tenían la invitación adecuada para asistir a los Oscar", trinó Moore. Agregó que a pesar de que el director le mostró la invitación cursada, no fue suficiente y fue amenazado incluso con mandarlo de vuelta a Palestina.

"Parece que las autoridades de Inmigración y Aduanas no podían entender cómo un palestino puede estar nominado al Oscar. Emad me envió un mensaje pidiéndome ayuda", continuó.



Posteriormente Moore tuiteó que tuvo que llamar a las autoridades de la Academia para que intercedieran por Burnat, a quien le pidió que le dejara sus datos a los oficiales.

"Luego de 1,5 horas, ellos decidieron liberarlo junto a su familia, y le dijeron que podía quedarse en Los Ángeles por la semana y asistir a los Oscar. Bienvenido a América", dijo Moore.