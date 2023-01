Diseñador vallecaucano triunfa con sus creaciones en las exclusivas pasarelas de Nueva York

Raúl Peñaranda es un diseñador de modas oriundo de la ciudad de Cali, que utilizó las tradiciones de las diferentes regiones del país para plasmarlas en sus prendas.

Además de ser el primer latino en abrir esta edición del New York Fashion Week, sus diseños, inspirados en sus raíces caleñas y elementos de la cultura colombiana, llamaron la atención de los asistentes.

“La inspiración no es nada más y nada menos que mi bella Colombia, me basé en esas palenqueras de Cartagena, las chicas de la feria de Cali, las bicicletas con la mazamorra, los chontaduros. Para mi es importante mis raíces y mi cultura, que es lo que me hace grande”, manifestó el diseñador caleño.

Su colección la planteo como una exaltación a las mujeres latinas, y celebro sus 10 años ininterrumpidos en la industria de la moda.

“Presenté una colección donde van a ver vestidos cortos, vestidos largos, telas plisadas en tul, holganza, lentejuelas, encajes de seda, es una colección que va para esa mujer que sabe que la moda es una distinción de su personalidad”, anotó.

El diseñador vallecaucano sueña con presentar sus colecciones en Colombia y seguir consolidándose como uno de los embajadores del diseño nacional ante el mundo.