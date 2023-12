Diva Jessurum denunció que un carro sospechoso la persiguió: “Estuve a punto de ser atracada”

La presentadora Diva Jessurum denunció en sus redes sociales que fue hostigada por un vehículo desconocido cuando transitaba por una vía de Barranquilla. La mujer aseguró que estuvo a punto de ser víctima de robo.



“Barranquilla está invivible en materia de inseguridad, es una ciudad absolutamente peligrosa. Venía manejando en mi carro a las 9 de la noche cuando, de la nada, un carro con vidrios polarizados, negro todo, sin luces, se me pegó y me empezó a perseguir por un trayecto largo. Yo di una vuelta, me metí en una calle cerrada y entré a un edificio. El carro me siguió hasta la puerta, ahí dio la vuelta y se fue, porque no podía entrar más”, aseguró.

Diva Jessurum mostró su descontento con ese episodio, que no debería ocurrir en ninguna ciudad de Colombia. “Estuve a punto de ser atracada, ese carro no venía con buenas intenciones. No es justo que ese tipo de situaciones pasen”, dijo.

Asimismo, aprovechó el espacio para pedir a las autoridades de Barranquilla mayor seguridad y para que las personas se cuiden a la hora de salir a la calle.

Publicidad

“Quiero hacer un llamado a las autoridades. Es triste lo que está pasando, nos deben brindar seguridad. Ser mujer en Barranquilla y en Colombia en general es absolutamente preocupante e intimidante. Todavía recuerdo el día que fui a felicitar a una amiga que estaba de cumpleaños y quien me abrió la puerta era el ladrón, que tenía a todo el mundo amarrado”, concluyó.