Diva Jessurum explota contra crueles mensajes tras revelar que padeció cáncer

La periodista y presentadora Diva Jessurum, quien reveló que padeció cáncer de seno, no se guardó nada ante los crueles mensajes que recibe en sus redes sociales. Aunque son más las palabras de apoyo y cariño, otros aprovechan para hacer comentarios ofensivos y fuera de lugar.

Todo inició luego de su más reciente publicación, donde escribió: “Todo pasa. He visto a lo inolvidable convertirse en un triste olvido y a lo imprescindible, estorbar. Solo es cuestión de tener paciencia. ¡Todo pasa!”.

En medio de los mensajes que recibió, hubo uno que desató la indignación de Diva. “Grave error el de esta señora al decir que ya no tiene ese mal. No se confíe que en más de 10 años volverá en otra parte de su cuerpo, eso está comprobado científicamente”, escribió un usuario identificado como @albert.jza4.

La presentadora no se quedó callada y le envió un mensaje a este personaje, así como aquellos que se esconden detrás de un perfil para ser crueles con otros en redes sociales.

“Me cuesta entender lo que hay en el corazón de tantos colombianos. ¿Ese es el mensaje correcto para alguien que ha enfrentado una lucha tan difícil contra el cáncer? @albert.jza4, quien obviamente es una cuenta falsa, lleva rato escribiéndome groserías. Me limité a tenerla restringida desde el principio, pero hoy si la muestro porque a lo mejor la equivocada soy yo. Sin embargo, tengo tanta fe que estoy exageradamente convencida de que Dios me curó y el cáncer solo fue uno de los tantos maestros de mi vida. Querida cuenta falsa, te envío muchas bendiciones”, expresó.