Diva Jessurum encara a usuaria que criticó su aspecto: "Ojalá nunca una enfermedad la deforme"

A través de su cuenta de Instagram, Diva Jessurum envió un contundente mensaje a una internauta que lanzó fuertes críticas a su apariencia, esto después de que la presentadora estuvo como invitada en Día a Día , programa de Caracol Televisión, el martes 2 de mayo. Al parecer, la usuaria creyó que la periodista se había sometido a un procedimiento estético.



"Con todo el respeto, la estoy viendo en Día a día, estaba fuera durante unos años. Usted ya era una mujer bonita, por favor no se haga más daño con lo que le inyectan en su cara. De pronto está a tiempo de revertir esos resultados tan absurdos. No parece usted, le deformaron el rostro. Disculpe, pero quedé impresionada", fue el mensaje de esta usuaria.

Agregó: "No se obsesione, pues ya pasó los límites. Usted no es fea, pero se está deformando. Quedé aterrada".

Ante las duras palabras, Diva Jessurum escribió lo siguiente: "Quiero informarle que yo no me he sometido a ningún tratamiento inyectado en la cara, le aclaro que llevo más de año y medio combatiendo el cáncer. Mis facciones quizás han cambiado porque de manera paralela, después de enfrentar el COVID, una operación de implantación de platina y 7 tornillos, sumada a 8 quimioterapias, 21 radioterapias y varios meses de quimioterapia oral, pues mi cuerpo está reaccionando".

La periodista dijo que se siente orgullosa de cómo se ve, pues su apariencia refleja la lucha que ha tenido contra la enfermedad.

"No tengo nada 'absurdo por revertir', sí tengo mucho porque seguir luchando para recuperar mi salud. Gracias a Dios ya tengo cejas, pelo, uñas, pestañas y me falta poco para ser la misma de siempre, pero más fuerte. Eso que usted asegura que es la 'deformación de mi rostro', a mí me llena de mucho orgullo porque soy una mujer valiente que no se dejó derrotar por un cáncer mortal y por otras situaciones de salud que me han afectado, pero no derrotado", comentó.



Diva Jessurum concluyó diciéndole a la mujer que "antes de sentarse a juzgar a otros y de hablar de deformación, de asegurar que estoy obsesionada y que soy una deforme, piénselo dos veces, porque el veneno que escupe hacia los demás puede causar daño. Señora, gracias al cielo que usted sí es hermosa y perfecta y ojalá nunca una enfermedad la deforme. No sabe lo que se siente enfrentar el dolor de la lucha contra la muerte".

La presentadora fue aplaudida por sus seguidores, quienes la llamaron "guerrera" por su lucha contra el cáncer y otras enfermedades.

"Eres hermosa, mi Diva. La gente no sabe qué más decir para lastimar y lo peor, creen que pueden opinar porque somos 'figuras públicas'. A brillar que a eso viniste", "Tú siempre te verás hermosa porque irradias luz. Qué bueno que hayas ganado la batalla del cáncer. Muy pocos contamos esa historia 🙌🙌🙌🙌🙌🙌" y "Dios ha sido generoso contigo y seguirá ayudándote. Te mando un abrazo" fueron algunos comentarios.