Documentales ambulantes recorrerán Medellín durante una semana

Ambulante es una gira de Documentales fundada por Gael García Bernal, Diego Luna, Pablo Cruz y Elena Fortes y esta es su segunda edición en Colombia. Se trata de un festival itinerante que recorrerá ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cali. El turno para la capital paisa es del primero al seis de septiembre.

Con una programación de 50 títulos nacionales e internacionales aclamados por la crítica y el público, los medellinenses podrán disfrutar de estos documentales de manera gratuita en el 70% de las oportunidades.

El material proviene de más de 25 países, de los cuales algunos serán estreno en las diferentes carteleras del país. “Este año se realizarán más de 230 proyecciones y 40 eventos especiales a los que se espera asistan cerca de 15,000 espectadores”, afirmó Juan Camilo Cruz, Codirector de Ambulante Colombia.

En la capital Antioqueña los espectadores podrán disfrutar de importantes documentales internacionales y nacionales entre los que se encuentran: The Russian Woodpecker, Carta a una sombra, Life Is Sacred, entre otros.

Ambulante estará presente en más de 15 locaciones, incluyendo museos, universidades, escuelas, centros culturales y proyecciones al aire libre entre las que se encuentran: El Teatro Lido, El Parque Explora, EAFIT, la Universidad Pontificia Bolivariana, el Colombio Americano, el Parque de los Deseos, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Sistema de Bibliotecas Públicas, casas de la Cultura, el Museo de Antioquia, la Biblioteca Pública Piloto, la Universidad de Antioquia, la Corporación Otraparte, y la Biblioteca Débora Arango.

Adicionalmente, Ambulante realizó en esta segunda edición, una alianza con Cine Colombia con el ánimo de aumentar las ventanas de exhibición del cine documental, ampliar el alcance de este género.

Todas las funciones de Ambulante en Cine Colombia tendrán un precio especial. En el caso de Medellín será la sala de Vizcaya.

