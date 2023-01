¡D’oh! Estatua de Homero Simpson en honor a actor que lo dobló causa rechazo en México

Habitantes de Orizaba, ciudad natal de quien diera voz al personaje por 15 años, afirman que es fea y critican haberla ubicado en un centro cultural.

Aunque Humberto Vélez inmortalizó la voz de Homero Simpson para América Latina, el homenaje que recibió no tiene contentos a muchos.

La pieza fue colocada en el patio del Poliforum Mier y Pesado, que hospeda dos museos reconocidos como patrimonio cultural en México.

Se construyó por iniciativa del alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, que decidió inaugurarla por los 35 años de trayectoria de Humberto Vélez. Dice que el propósito de la pieza era para generar visibilidad y no polémica.

El debate inició porque algunos consideran que esta obra fue una buena adquisición, pero no debería estar en un lugar considerado símbolo de la cultura mexicana. Es un personaje estadounidense, aseguran.

Así se expresaron en redes sociales:



Si Matt groening viera la cosa amorfa que revelaron como estatua de Homero en Orizaba, cancela los Simpson en México. — ⚕Samanta Tello 👩🏻‍🦱 (@samyTello) March 3, 2018

Le quitaron todo lo bonito a Mier y Pesado con la pinche estatua fea de Homero Simpson. Neta que mal. — La Incondicional💛 (@DianaLArellano) March 2, 2018

Advertisement

No solo eso, también la ven como un derroche de recursos.

Sin embargo, el alcalde se defendió de quienes aseguran que costó 82.000 dólares. “Valió 860 dólares”, precisó.

Humberto Vélez no solo es famoso por doblar a Homero en ‘Los Simpson’, también ha dado voz a personajes en ‘Padre de Familia’, ‘Los Pitufos’, ‘Winnie The Pooh’, ‘Los Sopranos’, entre muchos otros.