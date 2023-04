Don Jediondo reveló detalles de los últimos momentos de su querido amigo Cruz María Betancourt

Pedro González, más conocido como Don Jediondo, habló con La Red sobre los últimos momentos de vida de su amigo y compañero de escena, Cruz María Betancourt, del que, afirmó, “es de los seres más hermosos que he conocido”.

Cruz María Betancur, compañero de rutinas de Don Jediondo en Sábados Felices, falleció esta semana. El humorista Pedro González lo recordó en La Red. pic.twitter.com/4L0mc6jySP — La Red Caracol (@LaRedCaracol) April 15, 2023

Cruz María padecía problemas del corazón y, según relató el humorista de Sábados Felices, “duró como un mes en el hospital”.

El compañero de don Jediondo fue dado de alta el Miércoles Santo.

“Se fue para la casa y el 11 de abril su hermana estaba ayudando a bañarlo. Me contó que lo notó un poquito inflamado y de pronto, bañándolo, se agarró de una rejillita y dijo ‘no puedo respirar más’, y ahí cayó. Ella trató de reanimarlo, pero fue imposible, fue un infarto fulminante”, relató.

Don Jediondo estaba a punto de grabar cuando recibió el mensaje de la hermana de su amigo.

“Ese día para mí fue muy duro, porque grabar en medio del dolor… son cosas que uno no quisiera pasar, pero me tocó aislarme un rato a llorar la pena”, reconoció.



¿Cómo conoció don Jediondo a Cruz María Betancur?

Todo inició “hace unos 15 años en su puesto de venta de chance en la tercera con 19 en Bogotá”, cuando parte del elenco de Sábados Felices vio al “pequeño gigante del humor”, relató don Jediondo.

“Cuando yo lo conocí, como un sexto sentido me dijo… Dios me iluminó y me dijo: ‘este es el partner que necesita’. Usted ha visto que Benny Hill tenía su partner, el Chapulín tenía su partner, y yo dije ‘este puede ser’”, recordó sobre el día que nació la entrañable amistad entre ambos.

Entre las anécdotas sobre su compañero, don Jediondo contó que nunca olvidará “las bromas que hacíamos cuando tocaba subirlo al caballo. Como me tocaba alzarlo, yo le decía: ‘¿a usted con qué lo alimentan, con piedras o qué?’, porque pesaba mucho”.

Además, rememoró una frase de Cruz María Betancourt que se quedará en su memoria por siempre: “‘Jefe, estoy muy orgulloso de trabajar con ustedes'. Siempre lo decía”.

Sin embargo, en sus redes sociales, don Jediondo comentó que su amigo “debió abandonar las grabaciones porque algunas personas escribieron quejándose que por qué se estaba poniendo a trabajar a una persona de baja estatura. Que lo estábamos explotando, decían. Ahí dejó de ganar el dinero que le pagaban por sus actuaciones”.

“Hoy lo despedimos y de todos aquellos críticos que forzaron su salida ninguno se acercó, ninguno en vida le compensó la paga que dejó de recibir. Ninguno envió ni una flor, ni un adiós”, afirmó.

Para don Jediondo, “Cruz María es de los seres más hermosos que he conocido. Nunca le escuché un agravio, una mala palabra, nada. Al contrario, Cruz María era un ser muy noble, lo que le faltaba de estatura física lo tenía de amor, de corazón”.

Por eso, dice, “no dudo de que Cruz María se ganó el cielo, Dios lo tenga en su santa gloria”.