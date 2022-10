Don Omar habla de supuesta rivalidad con Daddy Yankee y Raphy Pina: "Se quisieron limpiar conmigo"

Durante una entrevista para el canal de YouTube 'EL Chombo', William Omar Landrón Rivera, conocido popularmente como Don Omar, se pronunció para dar algunos detalles de su vida personal, entre ellos, las razones por las que se alejó de la música y su supuesta rivalidad con Daddy Yankee y Raphy Pina, pareja actual de Natti Natasha.



El intérprete de 'Danza Kuduro' relató que en su juventud tuvo problemas con las sustancias psicoactivas: "Duraba drogado todo el día y borracho toda la noche".

Lamentablemente, cuando ya estaba en la industria musical, "caí en la trampa de querer crear un personaje y una coraza, y pensaba que lo estaba haciendo bien porque, como todo el mundo lo hacía, no me sentía tan juzgado, cosa que hizo que todo se viniera para abajo, tanto la persona como el ser espiritual".

Respecto a su supuesta rivalidad con Daddy Yankee, Don Omar comentó que todo inició cuando en 2015 el cantante propuso a Raphy Pina una gira musical que tendría el nombre de 'Don vs Don'. El productor le dijo que incluyera al 'big boss' en esta idea.

Durante la gira que finalmente adoptó el nombre de 'The Kingdom' ocurrieron algunos sucesos que incomodaron a Don Omar. Uno de los que más le afectó, según cuenta el artista, fue la agresiva portada que salió en uno de los periódicos más importantes de Puerto Rico (lugar donde se estaban presentando): 'Daddy Yankee noquea a Don Omar'.

"Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que 'claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más'", narró.



Y es que la gota que rebalsó el vaso, de acuerdo con lo que cuenta Don Omar, fue cuando le desconectaron el cableado de la consola en el momento que debía subir al escenario en Las Vegas, Estados Unidos. Pese a todo lo vivido, el cantante aseguró estar contento con la gira de despedida que se encuentra realizando Daddy Yankee.

"Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Daddy Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramón estaba ahí. Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el cu$% conmigo. Pero les dije: 'va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte y los voy a invitar a que, si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias'", concluyó Don Omar.