¿Doña Florinda era la drogadicta? Vea lo que dijo La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, en compañía de su esposo Gabriel Fernández, asistió a la obra de Teatro ‘Un Picasso’, y no se quedó al margen de la polémica que ha suscitado las declaraciones de Florinda Meza sobre la supuesta drogadicción de Ramón Valdés.

“Es algo muy feo lo que están tratando de hacer y es borrar una imagen tan linda como fue la de Don Ramón, la gente inventa cosas pensando que lo van a lograr, pues no mamacita, solamente uno sabe de esas cosas cuando uno se junta con los demás a hacer lo mismo, entonces si ella se juntó con Don Ramón para hacer eso, es la única que puede decirlo”, contó la recordada Chilindrina.

Dejó claro que no es cierto lo que está diciendo Florinda y que “le duele muchísimo” la situación del elenco.

Tras seis décadas de carrera, Maria Antonieta anunció que se retira de los escenarios y con ello pone fin a su mítico personaje que hacía parte de la vecindad. “Ya es hora de dedicarme a cosas más personales”.