¿Donald Trump, presidente? Solo Los Simpson pudieron preverlo

En el capítulo ‘Bart To The Future’, en el año 2000, Lisa Simpson llega a la Presidencia solo para encontrar que su antecesor, el magnate, dejó al país en quiebra. Nuevamente, en la temporada 27 volvieron a satirizar al empresario como candidato.

Con el triunfo del personaje de carne y hueso, el planeta no se explica cómo la peculiar familia y sus amigos de Springfield hacen para que las historias rocambolescas se vuelvan ciertas.

Ver al presidente de la FIFA tras las rejas, algo impensable hace algunos años y realidad en 2015, también se vio primero en un capítulo de los amigos amarillos en 2014.

Y siguiendo con el fútbol, la goleada de Alemania a Brasil en un Mundial y la lesión de Neymar también sucedieron antes en la serie estadounidense.

El pez de tres ojos, el traductor de bebés, Bengt Holmström como ganador del Nobel de Economía, Farmville y el espionaje de la NSA son otros de los hechos que han pasado de la ficción a la realidad.

Incluso, el tema ha llegado a medios tan serios como la BBC de Londres que en una entrevista con Matt Groening, creador de Los Simpson, le hizo la pregunta.

El productor sonrió y respondió: "¿Cree que es una casualidad o realmente poseemos magia en nuestro estudio? No todo es lo que parece...". Y añadió:

"Aunque creas que no, las casualidades existen en nuestro mundo. ¿Recuerdas ese episodio del año 2000 en el que pusimos a Donald Trump de presidente? Realmente lo hicimos así porque era una situación hipotética bastante ridícula, ¡pero se hizo realidad!", dijo.

Los fanáticos ya esperan con ansias qué nueva predicción se hará realidad en 2017.

No hay que olvidar que ya han dicho que se realizará un referendo antiinmigración, una gran cúpula cubrirá Springfield tras un desastre ambiental y que Krusty ganará un escaño en el Congreso.