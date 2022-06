‘Don’t you worry’, el nuevo tema musical de Shakira que promete convertirse en un éxito mundial

Shakira es noticia con el estreno de ‘Don't you worry’, la nueva canción que hizo al lado de 'Black Eyed Peas' y David Guetta. Más allá de la difícil situación persona l y de la presión mediática, la cantante barranquillera muestra su fortaleza al decir que todo estará bien.

En el videoclip de este nuevo lanzamiento, Shakira se ve vestida de rojo, formal y modesta, hasta que decide prender la fiesta y unirse a 'Black Eyed Peas' y Guetta para transformarse.

Vestida de armadura plateada y ojos azules realiza una coreografía para "sentirnos vivos, vivir mejor la vida y hacer lo que nos gusta", como dice la canción.

Pero no es todo, pues Shakira está disfrutando su etapa como jurado en el programa ‘Dancing with myself", en el que invitó a su compañero de set Nick Jonas a bailar salsa.

"¿Te gusta la salsa, Nick?", es la pregunta con la que Shakira reta al cantante estadounidense a mostrar sus movimientos. Bailaron la versión salsa de ‘Chantaje’, tema que la barranquillera interpreta con Maluma. Al ver el talento de Nick, la colombiana quedó sorprendida con su sabor latino.

No es un secreto que Shaki vive un difícil momento personal, pero su magia está en la música que la tiene hoy en los escenarios más importantes del mundo demostrando que todo pasa. Sus fans tienen que estar atentos porque pronto llegará un nuevo disco de la cantante.