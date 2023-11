Dos integrantes de RBD presentan complicaciones de salud: ¿en riesgo la gira por Brasil?

En medio de la gira de RBD por Brasil, las integrantes de la agrupación mexicana Anahí y Dulce María sufrieron complicaciones de salud. A través redes sociales, las artistas dieron a conocer algunos de sus síntomas.

“Pasé la peor noche. Me duelen los huesos, no sé qué pasa. No es COVID, eso creo”, señaló Anahí.

En una publicación posterior, Anahí reveló que, pese a ser revisada por especialistas en salud, seguía sin saber qué enfermedad o infección podía tener. Sin embargo, se comprometió a dar lo mejor en los espectáculos restantes en el país suramericano.

“Mi querida gente de Brasil, todavía no sabemos qué es lo que tengo. Los doctores están aquí y haremos pruebas. Daré lo mejor de mí en los conciertos que nos quedan. Espero poder estar a la altura de lo que ustedes merecen”, expresó.

Por otro lado, Dulce María compartió que presentó fiebre tos y dolor de espalda, al parecer, por un virus.

“Estoy ronca, ya estoy medicada. El doctor dice que es un virus (ni COVID, ni influenza), empecé con una gripa viral que avanzó y se convirtió en bronquitis, por eso casi no tengo voz”, señaló.

La también actriz manifestó su sentir por su estado de salud, pues “quisiera estar al cien para poder darles lo mejor", junto con sus compañeros, "después de tanto tiempo esperando este momento”.

Por último, la artista destacó que daría lo mejor de sí en el show.

Y así fue, pues tanto Anahí como Dulce María brillaron en la noche del jueves, 16 de noviembre de 2023, junto a la audiencia, que esperaba su regreso a Brasil.

