Dos leyendas del rock juntas: Los Rolling Stones y el guitarrista Jimmy Page lanzan canción inédita

`Scarlet’ es el nombre de la nueva canción que lanzó la legendaria banda británica Los Rolling Stones, pero las buenas noticias para los amantes del rock no paran aquí, pues este sencillo inédito tiene la colaboración del mítico guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page.

La canción fue desenterrada para la reedición del álbum de los Stontes Goats Head Soup, que fue lanzado en 1973 y donde está incluida la exitosa balada Angie. Hace pocos días la banda, oriunda de Londres, había dado a conocer otra canción, Criss Cross. El disco completo será presentado el 4 de septiembre de este año.

El tema había sido grabado en el año 1974 debido a la buena amistad de Jimmy Page con Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. El encuentro se dio en el estudio de grabación de Ronnie Wood, que justamente tendría su debut con los Stones en el álbum de 1976, Black and Blue, como pianista.

Recuerdo que entramos al final de una sesión de Zeppelin. Ellos se estaban yendo y nosotros ya estábamos reservados para el próximo turno y creo que Jimmy decidió quedarse. No estábamos haciendo una pista, era más una demostración, ya sabes, solo para sentirlo, pero salió bien. Keith Richards, guitarrista de los Rolling Sotnes.

El nombre Scarlet es debido a la hija de Page con la modelo francesa Charlotte Martin, Scarlet Page.

Esta no es la primera vez que Page colabora con los Rolling Stones. En 1975 contribuyó con su guitarra en la canción Heart of Stones y en 1986 también hizo parte en el sencillo del álbum Dirty Works, One Hit (To the Body).

Publicidad

Escuche aquí el nuevo lanzamiento de los Rolling Stones: