¿Dos pies izquierdos? Yeferson Cossio sorprende por su arrítmica forma de bailar

El reconocido influencer Yeferson Cossio fue objeto de burlas en redes sociales por su cómica manera de bailar. El cantante Jhonny Rivera compartió las graciosas imágenes en sus historias de Instagram.

El artista dio una presentación privada en Medellín a la que el empresario asistió. Cuando sonaba la canción ‘Soy soltero’, Yeferson Cossio fue filmado mientras bailaba con una mujer que resultó ser su tía.

“Como cuando la tía lo saca a bailar a uno”, escribió el cantante de música popular burlándose del creador de contenido.

Los comentarios a la publicación no se hicieron esperar. “Tiene más ritmo una nevera en un trasteo 😂”, “Le falta aceite en la cadera 😌”, “Se mueve más un alkaseltzer en una mazamorra 😂😂😂” y “Así quiere jugar fútbol 😲😲😲😲”, fueron algunas reacciones de usuarios en Instagram.

Yeferson Cossio también respondió al posteo del cantante.

"Nunca es fiesta familiar si tu tía no te saca a bailar. Esa canción se me hizo la más larga de la vida, quería que me tragara la tierra ".

