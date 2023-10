Drake se tomará un descanso de la música por problemas de salud: “Necesito estar bien”

El cantante canadiense Drake anunció su retiro temporal de la música. Esto debido a una enfermedad gastrointestinal que lo aqueja desde hace algunos años.



A través de su programa radial SiriusMX Table for one, el rapero les comunicó a sus fanáticos que ha “estado teniendo los problemas más locos con mi estómago durante años”.

Drake no especificó por cuánto tiempo se tomará este receso; sin embargo, apuntó que podría tratarse de un año.

"Durante años he tenido los problemas más locos con mi estómago, y no exagero. Tengo que hacer cosas por otras personas a las que les hice promesas, así que probablemente no haga música por un tiempo, voy a ser realista con ustedes", indicó.

El cantante destacó que lo más importante por ahora es su estado de salud y que le dará prioridad a otros aspectos de su vida."Necesito estar bien, tengo muchas otras cosas en las que me encantaría centrarme", dijo.

En el mes de agosto del 2023, durante uno de sus conciertos en Los Ángeles, el artista vivió un divertido momento por culpa de un sostén gigante que aterrizó sobre el escenario.



Entre risas, el cantante leyó la nota cocida a una de las enormes copas: "Papá te desea grandes cosas. Te amo y asegúrate de siempre estar bien amamantado".

El autor intelectual de la broma fue Dennis Graham, el padre de Drake, quien le pidió a la estilista Zoba Martin que confeccionara dicha pieza, ya que lanzarle brasieres al rapero en sus conciertos se ha convertido en tendencia.

La primera en hacerlo fue una fanática, que arrojó un brasier de talla 36G en un show de julio pasado. Días después otra mujer lanzó una prenda de talla 46G.

Canción de Drake y The Weeknd fue creada por inteligencia artificial

En el mes de abril, las redes sociales explotaron al conocer una nueva colaboración entre los artistas Drake y The Weeknd. Se trata del tema 'Heart on My Sleeve', un éxito que estaría en los primeros puestos de las plataformas digitales de no ser porque fue creado mediante inteligencia artificial .

Un usuario de la red social TikTok fue el encargado de subir un aparte de esta canción, que sorprende por su ritmo y por el parecido de las voces de los artistas.