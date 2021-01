Dura revelación de Giovanny Suárez, Benito en Pasión de Gavilanes: “alcancé a despedirme de mi hija”

Giovanny Suárez , Benito en Pasión de Gavilanes, comenzó el 2021 aprovechando la segunda oportunidad que le dio la vida, luego de estar al borde de la muerte por coronavirus COVID-19.

“Fueron 15 días terribles en donde yo sí pensé que me iba a morir. Yo alcancé a despedirme de mi hija mayor, le dije que tranquila, que si yo me iba, me iba completamente dormido porque no iba a sentir nada. Eran más las probabilidades de morir que de vivir”, relata el actor.

Ahora más que nunca sabe que no se puede bajar la guardia. Eso sí, celebra que la novela esté teniendo tan buenos índices de rating.

“Simplemente el hecho que vuelvan a transmitir Pasión de Gavilanes le dispara a uno la imagen de una manera absurda”, reconoce.

Sus seguidores se duplicaron y asimismo sus clientes en su trabajo comercializando coches y otros artículos.

También se le reactivó su trabajo actoral, que no ejercía desde hace casi 17 años. Ahora está a la espera de iniciar grabaciones.