Durante dos días, caleños disfrutarán del Living Concierto en Feria de Cali

Foto: cortesía Living Concierto

Cali vibrará durante dos días con grandes artistas del género urbano, salsa, despecho y vallenato en el Living Concierto de la Feria que se realizará en el Diamante de Béisbol a partir de las 7:00 p.m.

El concierto del ‘flow’ será el 29 de diciembre, en esta tarima estará Cosculluela, Alexis & Fido, Bryant Myers, Arcángel, Jowel & Randy, De la Ghetto, además del esperado reencuentro entre Ñejo y Dalmata. Como invitados especiales estarán Neo, Ivory e Iván Miranda.

Para otros gustos, el 30 de diciembre se realizarán cinco mano a mano. Dos orquestas iconos de la salsa mundial se enfrentarán, El Gran Combo de Puerto Rico vs. Sonora Ponceña. La cuota vallenata estará con Jean Carlos Centeno vs. Felipe Peláez.

Además, Rey Ruiz vs. Luis Enrique, Darío Gómez vs. Alberto Posada cantarán los éxitos del despecho. Por último, se enfrentarán Los Van Van de Cuba vs. Los Hermanos Lebrón.

Un gran montaje en sonido, luces, bailarines y la mejor puesta en escena en tarima de cada artista, promete ser de los mejores conciertos en la Feria de Cali.

Las entradas a estos dos conciertos las podrán adquirir en puntos autorizados de Colboletos o llamando al 661 1111. El evento es para mayores de 18 años y los precios de boletería son: Gradería $89.000 y Platino con silla: $160.000, Palcos desde $2`500.000.

Este evento que haría parte del cierre de la Feria de Cali 2016, tendrá un despliegue técnico de sonido, luces y video. El Diamante de Béisbol será acondicionado con más puertas de acceso y de evacuación para la comodidad y seguridad de los asistentes.

Como novedad, los Living Conciertos tendrá pantallas gigantes de relevo para que el público de las graderías, sienta que está bailando con los artistas. Además, todas las localidades tendrán sillas.