Durante velorio de Alejandra Villafañe, sus tíos hablaron de la lección que les dejó antes de morir

Durante el velorio de Alejandra Villafañe, la actriz vallecaucana de 34 años que murió a causa de un cáncer, sus familiares, amigos y allegados la recordaron. Según ellos, la mujer afrontó de buena manera la etapa final de su enfermedad.



Alicia Villafañe, tía de la también exreina de belleza, manifestó al periódico El País que ella fue una mujer excepcional y que desde muy joven siempre tuvo una visión clara sobre sus sueños y metas de vida.

“Yo tuve la posibilidad de viajar cuatro veces para acompañarla y siempre tomó su enfermedad con mucha valentía, gallardía. Hasta hace poco la vi trabajando en la clínica y algo que siempre me llevaré de ella es el ánimo para afrontar la enfermedad”, subrayó la mujer.

Asimismo, Joaquín Villafañe, tío de la fallecida, sostuvo que ella supo afrontar la etapa final de la enfermedad: “Entendió que era la voluntad de Dios. Oramos mucho para que se hiciera el milagro de conservarla con nosotros, pero el milagro fue para ella, que ya descansó y está gozando de la paz, de la luz divina”.

Agregó que en medio del luto y el dolor están “felices porque se encuentra al lado de Dios”. Los familiares de la mujer agradecieron el apoyo y los mensajes de condolencias que han recibido.



“Eso nos ha llenado como familia de mucho orgullo”, concluyó.

¿Qué tipo de cáncer padecía Alejandra Villafañe?

Fue la misma Alejandra Villafañe quien les contó a sus seguidores que los médicos le diagnosticaron cáncer de mama y de ovarios.

"Un día me dijeron que tenía un milagro en el seno, un milagro en el otro y un milagro muy grande en el ovario derecho", expresó en su cuenta de Instagram. "Me pregunté… ¿Por qué los senos? ¿Por qué el ovario? ¿Por qué después de estar trabajando tan conscientemente en mí los dos últimos años? ¿Qué más tenía que aprender? Me pregunté repetitivamente", agregó.

El cáncer de mama es uno de los más comunes entre las mujeres. El de ovarios es menos frecuente, pero más difícil de diagnosticar en etapas tempranas, lo que reduce las posibilidades de curación, según expertos.

Ambos tipos de cáncer requieren un tratamiento adecuado y oportuno, que puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal.