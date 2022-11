Duras críticas a La Liendra por foto en barrio Pablo Escobar: "Cuánta ignorancia"

Mauricio Gómez, influencer conocido como La Liendra , recibió duras críticas en redes sociales luego de compartir algunas fotografías en un mural con el rostro de Pablo Escobar, ubicado en un barrio de Medellín que lleva el mismo nombre del abatido narcotraficante.



"Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar 🥶 Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños ❤️ no glorifico a Pablo ni lo admiro, pero su historia me parece algo de loco y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto ⚡️", escribió La Liendra en la descripción de su publicación.

Y es que en cuestión de minutos, La Liendra recibió una avalancha de comentarios, incluso algunos afirmaron que el joven apoyaba la filosofía del excapo del Cartel de Medellín.

"Cuánta ignorancia en una sola foto", "En serio ya ni sé qué opinar de este niño, uno se queda sin palabras" y "Todo lo que sé de La Liendra es contra de mi voluntad", fueron algunas opiniones. El influencer terminó desactivando los comentarios en su post de Instagram.



Ante la polémica que se desató en redes, Mauricio se pronunció: "Eh ave maría, liendritas. A La Liendra sí se la montan mucho. Me tomé esta foto en el barrio de Pablo Escobar porque yo fui a conocer y no, eso parece que yo fuera socio del cartel jajaja. Netflix saca una serie de Pablo Escobar, todo el mundo se la ve, es tendencia en el mundo, no pasa nada. Yo voy a conocer el barrio de Pablo y eso es como si juepu#@. No, no, no, no, no".