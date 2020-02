Duro mensaje de la hija de José José al imitador colombiano que dice ser hijo del cantante

“Deja de sembrar esta duda en Latinoamérica”, le pidió a Manuel José, a quien interpusieron una denuncia en México por usurpación de identidad.

Marysol Sosa, hija del fallecido cantante José José, comenzó diciendo que no tiene relación con el proceso en su contra, pero sí le envió un mensaje al ganador de la segunda temporada de Yo Me Llamo.

“Me llama mucho la atención cómo el día de hoy no has sido capaz de responder toda pregunta que se te hace hacia el hecho de si eres hijo o no de José José, cuando en un momento dado mi padre te brindó su atención, su tiempo, se hizo la prueba de ADN y admiró tu talento para imitarlo”, aseguró.

Además, insistió: “No entiendo cómo no eres capaz de responder las cosas que ya sabes”.

Sosa le reprochó comentarios que ha hecho a la prensa mexicana. “Eres la persona menos indicada para venir a cuestionar sobre el pasado y la familia que tiene José José”, dijo.

La hija del ‘Príncipe de la Canción’ reveló que, en su momento, habló del tema con su papá y cree la versión que él le dio.

Finalmente, le pidió “dejar de sembrar esta duda en Latinoamérica” sobre si es hijo de José José.