Dylan Sprouse y Barbara Palvin anuncian su compromiso: "Dimos la noticia a nuestro modo"

El actor Dylan Sprouse y la modelo Barbara Palvin anunciaron su compromiso en medio de una entrevista con V Magazine.

Las figuras públicas mantienen una relación sentimental desde hace cinco años. Según le comentaron al medio de comunicación, fue el actor, de 30 años y recordado por su participación en el programa Zack y Cody: Gemelos en acción, quien se interesó en la joven, por lo que este decidió escribirle por redes sociales. Sin embargo, la modelo húngara no le respondió el mensaje en ese entonces.

Posteriormente, tras ciertas interacciones en redes sociales, la pareja se conoció formalmente y empezó a salir.

Durante la entrevista Dylan Sprouse y Barbara Palvin mencionaron que comparten gustos en común por caricaturas animadas como Naruto. Además, consideran que un factor clave en su relación es el humor.

“El humor siempre ha sido muy importante para nosotros. Obviamente, hay un tiempo y un lugar para reír”, mencionó la modelo.

La pareja reveló que están comprometidos desde el mes de septiembre del año 2022, pero dieron la noticia en diálogo con V Magazine porque querían mantener el tema en bajo perfil. Esto de la mano de la transparencia que, bajo su percepción, les exige el público en general al ser figuras públicas.

“El público en general pide mucha de transparencia total. Lo que me hace gracia porque ninguna relación es totalmente transparente”, destacó Dylan Sprouse.

Barbara, por su parte, explicó que cuando se filtró la noticia de su compromiso, sus relacionistas públicos les sugirieron hablar con la prensa, no obstante, ellos prefirieron esperar y dar la noticia a su manera.

“Ustedes deben hacer tal vez un post al respecto o hablar con esta revista o hablar con los medios. Eso realmente me molestó porque yo sabía que estábamos construyendo esta historia. Por lo tanto, estoy muy feliz de que terminamos dando la noticia a nuestro modo”, anotó Barbara.

Por último, tanto Barbara Palvin como Dylan Sprouse hablaron sobre lo que consideran fundamental para que su futuro matrimonio funcione.

“Sabemos que es cliché, pero una relación es trabajo. No hay ninguna relación humana que vaya a ser perfecta. Tienes que ser vulnerable con tu pareja y tienes que ser honesto. A veces sus opiniones no van a coincidir, pero no pasa nada. La clave es querer trabajar siempre juntos y no intentar ganar una pelea. Porque si gana uno, pierden los dos”, dijeron.