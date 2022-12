Ed Sheeran anuncia que cancela conciertos de su gira por Asia tras fracturarse el brazo

El cantante británico pidió comprensión a sus seguidores y afirmó que si su estado de salud no mejora, podría cancelar su gira completa por Europa y Oceanía.

"Las siguientes presentaciones no podrán celebrarse: Taipéi, Osaka, Seúl, Tokio y Hong Kong", declaró el cantante, en su cuenta de Instagram.

La gira debía comenzar el 22 de octubre en la capital taiwanesa, pero “una visita al médico confirmó mis fracturas en la muñeca derecha y en el codo izquierdo, lo que me impedirá dar ningún concierto en un futuro próximo", precisó.



El artista señaló que decidirá si anula más conciertos o no, en función de cómo evolucione su estado de salud.

Sheeran compartió, este lunes, la noticia del accidente que sufrió mientras montaba bicicleta en Londres, capital británica.

Ed Sheeran se fracturó el brazo derecho tras accidente de bicicleta...