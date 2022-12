Ed Sheeran celebra su cumpleaños con el nuevo sencillo ‘How would you feel’

El británico, que hoy cumple 26 años, quiso celebrar un año más de vida lanzando ‘How Would You Feel’, la tercera canción que presenta de su nuevo álbum.

Y aunque oficialmente no se trata de un sencillo promocional, Sheeran aseguró en Twitter que "es una de mis favoritas".

26 — Ed Sheeran (@edsheeran) February 16, 2017

El ganador del Grammy ya había presentado ‘Shape of You’ y ‘Castle on the Hill’, las dos primeras canciones que Sheeran lanza desde 2015, y ambas debutaron en el tope de la cartelera musical Billboard Hot 100, haciendo así que se convirtiera en el primer artista en lanzar dos canciones en dos posiciones top simultáneamente.

Ed Sheeran se convierte en el más escuchado en Spotify

Según las cifras de Spotify, el popular servicio de música en línea, Sheeran es escuchado por 42,2 millones de usuarios al mes, es decir cerca de la mitad de los casi 100 millones de usuarios de la plataforma.

Así superó a la sensación R&B The Weeknd, quien se apoderó de la audiencia en diciembre después del lanzamiento de su álbum ‘Starboy’.

The Weeknd aplastó a su vez el reinado durante seis meses en Spotify de su mentor, el rapero Drake.

El dúo dance neoyorkino The Chainsmokers es el segundo con más escuchas, mientras The Weeknd cayó al tercer lugar, seguido de Drake.

Las cifras mensuales de Spotify indican el número de personas que escuchan un artista en un periodo específico, independientemente de cuántas veces el usuario haya reproducido la misma canción.

Hasta ahora, la canción ‘One Dance’ de Drake es la que ha sido más escuchada en Spotify, con unos 1.150 millones de reproducciones.

Escuche el nuevo sencillo de Ed Sheeran​, ‘How Would You Feel’