Ed Sheeran hizo sorprendente revelación sobre Shakira: "Esto es bomba"

En diálogo con la revista Rolling Stone , el cantante Ed Sheeran afirmó que realizó una colaboración con Shakira . El intérprete de sencillos como 'Perfect' y 'Photograph' sostuvo, además, que se encuentra componiendo para el próximo álbum de la barranquillera.



"Tiene colaboraciones con Pharrell Williams y Shakira, además de también estar componiendo para el próximo álbum de la colombiana", se puede leer en la revista estadounidense.

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado para confirmar o desmentir lo dicho por Ed Sheeran. Lo cierto es que sus fanáticos se han mostrado muy emocionados.

"Uyyy debe ser tremenda canción", "¿Ed Sheeran cantando español?", "¿Cuándo sale la nueva canción?", "Esto es bombaaaaaa", fueron algunas reacciones.

Por otro lado, Ed Sheeran también reveló que, desde el año pasado, grabó una canción con J Balvin. El álbum "está listo, con videos ya grabados y todo, pero, nuevamente, sin fecha de lanzamiento".

Gerard Piqué dice que no le interesa limpiar su imagen: “Estoy muy feliz”

En otras noticias relacionadas con Shakira, poco es lo que ha dicho Gerard Piqué de su separación con la cantante colombiana, quien no se ha quedado callada y decidió enfrentar su pena de amor con una serie de canciones en las que le ha enviado varios mensajes a su expareja, quien al parecer le fue infiel con Clara Chía.

Pero el exfutbolista fue noticia el fin de semana por una entrevista que dio al diario El País y en la que habló de su actual situación personal y profesional.



Gerard Piqué no quiso hablar de su supuesta infidelidad y aseguró que lo que menos le interesa ahora es “gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”.

El exfutbolista sostuvo que lo único que quiere es “ser fiel a mí mismo”.

Y por lo que dice, parece que los dardos de Shakira no le han hecho daño, pues afirma: “Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.

Gerard Piqué fue enfático con su respuesta al ser preguntado sobre su separación de Shakira.

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado”, contestó tajante.

