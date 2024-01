El actor Christian Oliver murió junto a sus pequeñas hijas en un accidente aéreo

Una terrible noticia llegó a Hollywood en las últimas horas, luego de confirmarse que el actor Christian Oliver falleció en un trágico accidente aéreo. Los hechos ocurrieron el jueves 4 de enero y se confirmó la identidad del famoso luego de que su cuerpo fuera rescatado del mar.



Christian Oliver, de 51 años, se encontraba junto a su familia disfrutando de unas vacaciones en unas islas del Caribe. El jueves decidieron dar un paseo en una avioneta que se accidentó en medio del vuelo.

La información fue confirmada por la cadena estadounidense NBC News, en la que señalaron que el accidente fue atendido por la Real Fuerza de Policía de San Vicente y las Granadinas, islas caribeñas en las que estaba el actor.

A las autoridades les llegó la alerta sobre una avioneta que despegó desde Becquia con rumbo a la nación insular de Santa Lucía, pero que tuvo que aterrizar de emergencia en el océano por dificultades que todavía son materia de investigación.



Al llegar al lugar, desafortunadamente, los oficiales no pudieron rescatar con vida a ninguno de los pasajeros y confirmaron que recuperaron del mar cuatro cuerpos. Los cadáveres eran de Christian Oliver, sus hijas de 10 y 12 años, Madita y Annik, respectivamente, y el piloto y dueño de la avioneta, Robert Sachs.

Christian Oliver, cuyo nombre real es Christian Keplser, es reconocido por su trabajo actoral en películas como Speed Racer (Meteoro) y Valkyrie (Operación Valquiria). También participó en la famosa serie de comedia adolescente Saved by the Bell: The New Class en 1995.

Publicidad

Días antes del accidente, Christian Oliver había comunicado a sus seguidores en Instagram que estaba disfrutando de las fiestas de fin de año en la playa y publicó una foto para desearles buenos deseos a sus seguidores.



"Saludos desde algún lugar del paraíso. A la comunidad y al amor ¡2024 a ella venimos!", escribió el actor en sus redes. La publicación ya se llena de varios comentarios de seguidores lamentando la información, que empieza a ser noticia en la prensa internacional.