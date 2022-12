El adiós de Robin Williams conmociona a Hollywood

"No podría quedarme más de piedra por la pérdida de Robin Williams, buena gente, talento genial, compañero actor y alma genuina", dijo su colega Steve Martin en Twitter al enterarse de lo ocurrido.

La latina Zoe Saldana afirmó no encontrar las palabras para "expresar la tristeza por esta pérdida trágica" y Michelle Rodríguez recordó con nostalgia los momentos de risa y llanto que vivió a través de los trabajos de Williams.

John Cusack, Mandy Moore, George Takei, Mara Shriver, Shannen Doherty, Mia Farrow, Kevin Spacey y Faye Dunaway fueron algunos artistas que recurrieron a las redes sociales para expresar su pena.

Lenny Kravitz eligió una fotografía que se tomó con Williams en el rodaje de "The Butler" en Nueva Orleans para recordar al ganador de un Óscar por "Good Will Hunting".

"Fue un honor conocerte", comentó el cantante.

Lindsay Lohan, por su parte, habló de la "bondad" de Williams a quien conoció en su primer día de filmación de "The Parent Trap".

"Qué perdida tan enorme", afirmó la actriz.

Zachary Quinto y Anna Kendrick recurrieron a una de las frases más icónicas de la filmografía de Williams, el extracto del poema "O Captain! My Captain!" escrito por Walt Whitman que recogió el espíritu del popular drama juvenil "Dead Poets Society" que el actor protagonizó en 1989.

"¡Oh, capitán, mi capitán! Levántate aguerrido y escucha cual te llaman tropeles de campanas. Por ti se izan banderas y los clarines claman", escribió Kendrick.

Desde la Cámara de Comercio de Hollywood se informó de que el martes se colocarían unas flores a modo de tributo sobre la estrella que lleva el nombre de Robin Williams en el turístico Paseo de la Fama.

Williams falleció en su domicilio en Tiburón, en el área de la bahía de San Francisco.