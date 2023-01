“El amor y la libertad no tienen precio”: ¿la respuesta de Andreina Fiallo a Sara Uribe?

La modelo, exesposa de Fredy Guarín, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram que ha puesto a hablar a más de uno.

Seguidores de Andreina aseguran que “es la respuesta al indirectazo de Sara”, luego de que la presentadora publicara en una historia de Instagram Story: "amar lo que otros no se animaron a valorar”.

“Definitivamente todas las etapas de la vida son un aprendizaje y solo quien quiere crecer como persona aprovecha la enseñanza, recordando cómo fue mi vida antes y después de emprender la mía propia, puedo decir”, comienza la publicación.

“Cuando comienzas una vida propia lo haces de abajo y eso lo recuerdo tanto como si hubiese sido ayer, pero lo más lindo que recuerdo de todo es que mi esencia nunca cambió con el paso de los años”, añade.

Ademas, resalta que "renuncié a muchísimas cosas a las que les puse esfuerzo, dedicación y que hasta lágrimas me costaron, muchos pelearon por quedárselas yo preferí mi tranquilidad, porque llega un momento en que el amor propio, la paz y la libertad no tienen precio y que mejor que despertar todos los días así con el amor en pleno, con el lujo más grande de todos”, resalta.



Vea, además:

¿Indirecta muy directa? Este mensaje de Sara Uribe pone a pensar a más de uno