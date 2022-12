El artista vallecaucano Junior Jein promete ‘300 días de carnaval’

El cantante vallecaucano Junior Jein lanza su nuevo sencillo ‘300 días de carnaval’. Asegura que, a lo largo de su carrera, esta es su canción más ‘rumbera’, es la que pondrá a bailar a muchos para este fin de año.

“Damas y caballeros, su capitán Junior Jein en nombre de Metiendo Mano Airlines le damos la bienvenida a este viaje musical. A partir de este momento, pueden desabrochar su cinturón de seguridad y ponerse a bailar”, así da inicio el cantante oriundo de Buenaventura a ‘300 días de carnaval’.

Este artista carismático continuará fusionando la música popular con el estilo urbano que lo caracteriza.

“Es la canción más rumbera de todas las que he hecho, así que todas las personas que han considerado que mi música es alegre, con ‘300 días de carnaval’ no será la excepción. Esta canción es un género tropical fusionado con mi estilo urbano particular, con el rapeo que ya conocen”, contó Junior Jein.

Reconocido como ‘el Cabaio’, el artista vallecaucano espera poner a gozar a los colombianos y asegura que esta canción no es para escuchar, sino para bailar.

“Considero que es una canción muy bailable y tiene muchos ritmos. De un momento a otro, salta de la salsa caleña al folclor de la costa Pacífica, de repente entra una flauta al estilo de la costa atlántica de Colombia. Es como un viaje por todas las regiones alegres y rumberas del país. No es una canción para escuchar sino para bailar con la tía, prima, hermanas y todo el mundo”, agregó.

Con esta canción, el artista espera que las personas alrededor de Colombia puedan celebrar durante 300 días del año, en las ferias y carnavales que festejan en sus pueblos y ciudades pues dice que el país es “carnavalero”.

“Por conocedores de la música, esta canción se puede perfilar para la Feria de Cali y consideramos que en espacios como Pasto con su carnaval de Blancos y Negros será importante. También en el Eje Cafetero aceptaron la canción y podría ser protagonista en la Feria de Manizales y claro, le apostamos a los carnavales de Barranquilla”, explicó Junior Jein.

El artista bonaverense esperamos que la gente lo acompañe con esta propuesta con la que humildemente aporta un granito de arena a las fiestas familiares de fin de año porque "la música es una herramienta que une lazos".

“Damas y caballeros hemos llegado al final de este vuelo y a partir de este momento pueden hacer uso de sus dispositivos móviles. Sabemos y estamos seguros que han disfrutado plenamente nuestros servicios, esperamos que sigan contando con nosotros para todos sus bailes”, concluye la canción.