El bailarín Len Goodman, quien dijo que moriría en 2023, falleció a los 78 años

El bailarín profesional Len Goodman, juez de los programas estadounidenses de la BBC “Dancing with the Stars” y “Strictly Come Dancing”, murió tres días antes de su cumpleaños, a sus 78 años. En una entrevista realizada durante el año pasado, el también coreógrafo predijo que su muerte podría ser en 2023, siguiendo los pasos de su padre, que falleció a los 79 años.



La muerte del juez de baile Len Goodman tiene conmocionado al mundo del espectáculo, luego de que su agente Jackie Gill confirmara su deceso. El hombre de 78 años se encontraba en cuidados de hospicio en la ciudad de Royal Tunbridge Wells, en Inglaterra, debido a un cáncer de huesos que padecía hace un tiempo.

De acuerdo con Gill, que no reveló la causa exacta de su muerte, Goodman falleció en paz durante el fin de semana, rodeado de su familia, y agregó que era “un esposo, padre y abuelo muy querido que será extrañado por familiares, amigos y todos los que lo conocieron”.

La estrella de televisión fue juez del programa británico “Strictly Come Dancing” durante 12 años, desde su lanzamiento en la BBC en el 2004. Asimismo, fue el juez principal de la versión estadounidense “Dancing With the Stars” durante 15 años, hasta que decidió retirarse en noviembre de 2022 para pasar más tiempo con su familia.

Ambos programas, que se han convertido en unos de los más populares de la cadena televisiva, tratan de una competencia de baile de salón en la que se une alguna celebridad con parejas de baile profesional para presentarse ante una audiencia.

Publicidad

Leonard Gordon, más conocido como Len Goodman, empezó a bailar a sus 19 años y se coronó como ganador de varias competencias en esta disciplina. Poco después se retiró y empezó su camino como juez y coreógrafo.

En una entrevista realizada en 2022 con el medio Mail Online, la estrella británica reveló que esperaba morir en 2023, a sus 79 años, ya que su padre había muerto repentinamente a esa misma edad: “Mi papá tuvo la idea correcta, le encantaba la jardinería y tuvo un derrame cerebral mientras estaba en el jardín. Tenía 79 años, así que si sigo el camino de mi papá, será el próximo año”, declaró en ese entonces.

El bailarín se tomó la idea de manera tranquila, asegurando que el final sería inevitable y su vida se apagaría eventualmente con el tiempo: “Se trata más del viaje, y el mío ha sido encantador”.

Publicidad

Shirley Ballas, colega de Goodman, lamentó su muerte y le dedicó un sentido mensaje: “Mi antiguo maestro, una leyenda del baile y un verdadero caballero. Era una estrella brillante en el salón de baile que todo el mundo amaba. Era divertido, amable y rápido inteligente. Siempre encontró la mejor manera de dar comentarios a las parejas. Mi corazón está lleno de recuerdos con él”.

“Gracias por todos los años en la industria del baile, por tú dedicación al arte del baile de salón y por todos tus consejos a lo largo de los años ”, agregó.