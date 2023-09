El baile de Shakira en 'El Jefe' ya se hace viral con varios videos en redes sociales

Shakira presentó El Jefe y, además de causar impacto con su incursión en el regional mexicano y tocar temas como la explotación laboral y la migración, algo que ha llamado la atención en las redes sociales son los pasos de baile de la barranquillera.



Con un body negro, sombrero y botas de punta, Shakira realizó un baile que demostró nuevamente que las caderas de la barranquillera no mienten. En TikTok ya sorprenden la cantidad de publicaciones de internautas intentando seguir la coreografía.

De hecho, durante su presentación de 10 minutos en la gala de los MTV Music Video Awards el pasado 12 de septiembre, la cantante de Monotonía dejó claro que su fuerte sigue siendo el baile, sorprendiendo con los pasos de canciones icónicas como Loba y Hips Don't Lie.



Ahora la colombiana vuelve a posicionar un movimiento de caderas que los usuarios de la red social TikTok intentan replicar en diferentes videos. "Shakira El Jefe" ya es tendencia en la plataforma para encontrar todo lo relacionado con la nueva canción de la colombiana con el grupo Fuerza Regida.

En menos de 24 horas del lanzamiento de El Jefe de Shakira y Fuerza Regida ya hay importantes logros que la colombiana y el grupo californiano han conseguido con su colaboración. Cuatro millones de visualizaciones en 12 horas dicen bastante.

El debut de la colombiana en los corridos o regional mexicano se posicionó como #1 en las tendencias musicales de YouTube, plataforma en la que la canción se publicó junto a su videoclip oficial y en cuya letra varios internautas han encontrado mensajes secretos.

En los primeros minutos del videoclip oficial se puede observar que el vocalista de la agrupación Fuerza Regida carga en su espalda una caja pesada, haciendo referencia, dicen varios internautas, a la explotación laboral y a la falta de derechos laborales.



Sumado a esto también destaca la letra de la nueva canción, la cual dice: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta”. Otros recalcaron que Shakira quiso hacer énfasis en la migración, pues en una escena se le ve a bordo de un tren junto a otras personas.