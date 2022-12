El bueno de la película: Leonardo DiCaprio quiere salvar al planeta

Estas incluyen Amazon Watch, Save the Elephants, Tree People y World Wildlife Fund.

"La destrucción de nuestro planeta continúa a un ritmo que ya no podemos ignorar", dijo DiCaprio en un comunicado. "Tenemos la responsabilidad de crear un futuro en el que la habitabilidad de nuestro planeta no sea a costa de aquellos que lo habitan".

Los grupos que recibirán las dádivas están "trabajando para resolver el mayor reto de la humanidad", añadió.

El actor de 40 años ha sido un activo defensor del medio ambiente a lo largo de su carrera. Creó la Fundación Leonardo DiCaprio en 1998, al año siguiente del estreno de "Titanic", para financiar esfuerzos que protegen al planeta y sus especies en peligro de extinción. Ahora apoya proyectos en más de 40 países.

El año pasado, la ONU nombró a DiCaprio mensajero de paz enfocado en los cambios climáticos.