El cambio de Christian Nodal tras someterse a tratamiento para eliminar tatuajes de su rostro

El cantante de música regional mexicana Christian Nodal compartió su cambio en redes sociales, luego someterse a un tratamiento estético con el fin de remover los tatuajes de su rostro.

A través de un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, el artista de 24 de años enseñó cómo va el procedimiento en su cara y acompañó las imágenes con la siguiente frase: “No hay tiempo pa perder con lo que no tenga alma”.

En la publicación es posible observar cómo los tatuajes que Christian Nodal tiene en el rostro se han ido aclarando poco a poco.

El cantante comentó en una entrevista con el programa Lo Sé Todo Colombia que deseaba retirar la tinta de su cara para que su futura hija lo conozca como debe ser.

"Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, pues gracias a Dios, los tatuajes se borran", expresó. "Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?", precisó.

Cabe recordar que en abril de 2023, la rapera argentina Cazzu , compañera sentimental del intérprete de Adiós amor, reveló su embarazo en medio de un concierto.

La artista escogió a su natal Argentina y al concierto de cierre de su gira Nena trampa tour para compartir con sus fans la noticia y lo hizo al salir al escenario con un atuendo ajustado que evidenciaba su embarazo.

“¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando”, les dijo a sus seguidores.

Además, la pareja ha presumido el embarazo en diferentes redes sociales.

En una ocasión, el cantante Christian Nodal posó con su compañera sentimental frente al espejo. En la imagen se ve al artista acariciando la barriguita de su novia mientras le da un beso en la mejilla.