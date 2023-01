El cantante británico Harry Styles anunció que se presentará en Colombia en el 2020

La visita del cantante británico a nuestro país se da en el marco de su gira mundial ‘Love On Tour’.

El cantante británico Harry Styles, exintegrante de la banda One Direction, anunció que vendrá de gira a Colombia en el año 2020.

El joven artista tendrá una única presentación, la cual se llevará a cabo el 19 de octubre del 2020 en el Movistar Arena.

Esta presentación en Colombia está en el marco de su gira ‘Love On Tour’ la cual iniciará en abril próximo en el Reino Unido.

En su trasegar, este importante periplo pasará por varios territorios europeos, asimismo, por ciudades norteamericanas y finalizará su recorrido, en el segundo semestre del año, por Latinoamérica.

Además de Colombia, se espera que el cantante británico también lleve su talento a Chile, Argentina, Perú y Brasil, países en los que sus fanáticos se cuentan por miles.