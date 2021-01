El cantante Ismael Miranda fue hospitalizado por intensos dolores en el cuerpo

Ismael Miranda, leyenda puertorriqueña viviente de la salsa, fue hospitalizado en un centro sanitario de la isla caribeña a causa de problemas físicos, según se informó a través de un comunicado.

El texto detalla que Miranda, de 70 años, fue hospitalizado el viernes debido a causa de molestias y fuertes mareos que afectaron su rutina diaria, sin dar más información de cuál puede ser la causa de los problemas del artista.

Indica que por recomendación médica continuará hospitalizado hasta que se le realicen estudios de más profundidad que puedan dar una respuesta a los problemas físicos que comenzó a sufrir el viernes.

El comunicado señala que Miranda seguirá en el hospital hasta que se cuente con más información sobre sus problemas de salud.

"Estamos pendientes a la valoración de los médicos sobre los resultados y su evolución", destaca el comunicado.

Miranda formó a los 11 años parte de los grupos The 4 J's y Little Jr. and the Class Mates, con quienes participó en varias actividades, incluyendo una de las primeras ediciones del espectáculo que celebraba Jerry Lewis para la Distrofia Muscular.

Parte del sexteto Pipo y su combo

Formó parte del Sexteto Pipo y su Combo y del grupo de Andy Harlow y su Sexteto.

En 1967 hizo su primera grabación discográfica con Joey Pastrana titulada 'Let's Ball', cuando un adolescente Miranda se anotó su primer éxito radial con 'Rumbón melón'.

Con la buena impresión que causó sus actuaciones con Andy Harlow, el hermano de este, Larry, decidió reclutarlo para su orquesta.

Convencido del potencial del joven cantante, en 1968 Larry lanzó una nueva producción titulada 'Orquesta Harlow presenta a Ismael Miranda', a la que siguieron las grabaciones 'Electric', 'Tribute to Arsenio Rodríguez', 'Harlow's Harem', 'Abran paso' y 'Oportunidad'.

A la edad de 19 años se integró a la Fania All-Stars convirtiéndose en el cantante más joven de este grupo, ganándose el mote de El Niño Bonito de la Salsa.

Irrupción con fuerza en 1973

En pleno auge de la salsa, Ismael irrumpió con fuerza espectacular en 1973 al lanzar al mercado la producción 'Así se compone un son'.

El éxito lo acompañaría después con temas como 'La cama vacía', 'La copa rota', 'Borinquen tiene montuno', 'Como mi pueblo' y 'Las cuarentas'.

En la composición también se anotó éxitos como 'Señor sereno', 'Abren paso', 'Así se compone un son', 'Lupe, Lupe' y 'Pa' bravo yo', esta última popularizada por el sonero cubano Justo Betancourt.

En la década de 1980 grabó varias producciones con su sello discográfico independiente y en 1986 su grabación 'Versos de nuestra cultura', junto al cantautor José Nogueras, fue uno de los grandes aciertos de la temporada navideña.

En 1988 anunció su intención de retirarse de los medios artísticos, pero esa idea nunca llegó a realizarse.

Entrada la década de 1990, Ismael grabó con su propio sello discográfico, IM Records, y con la compañía RMM.

Y en las postrimerías de la década su unión a Andy Montañez en tres proyectos discográficos de boleros le ganaron el apoyo popular.