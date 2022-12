El cantante y compositor caleño cuyo talento cautivó a Los Hermanos Lebrón

Se trata de Ricardo Guzmán. El artista presenta su primer trabajo discográfico, titulado 'Ser', que cuenta con una canción escrita por el maestro José Lebrón.

Richie, como es conocido entre sus amigos, es comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente. También estudió ingeniería de sonido a distancia, en una institución argentina, y actuación. Además, fue vocalista de la banda caleña 'Pico y placa'.

"El álbum tiene doce canciones composiciones mías y una, la número trece, que se llama 'Aquí estoy', del maestro José Lebrón, que él la escribió y quiso que la interpretara. Con mis amigos que eran de Pico y Placa, hicimos la música y Los Hermanos Lebrón armaron los coros", cuenta Ricardo.

A este vallecaucano el arte le corre por las venas. En su familia no sólo hubo músicos, sino también poetas. "Por el lado materno mi abuelita es cantante y la mamá de ella tocaba el tiple, el Mono Nuñez le enseñó. Por parte de mi papá, mi bisabuela fue la primera mujer en escribir poesía erótica en Latinoamérica, Margarita Gamboa. Todos los Gamboa fueron poetas", dice.







Al Richie el "bichito" de la música lo picó desde muy pequeño. Con ella inició su romance desde los dos años de edad, cuando se fue a vivir a Estados Unidos con sus padres, a finales de la década de los 80. Algunos años después regresó a la Sultana del Valle.

"Mi papá me regaló una película de 'El Caminante de la Luna', de Michael Jackson. Desde ahí, la primera vez que vi a Michael Jackson dije 'quiero ser como él'. Fue como la primera semillita. De ahí para allá siempre quise cantar. Mi papá me regaló una guitarra a los 10 años y entré al conservatorio a estudiar un poco. Estuve siempre en los coros de colegio y en obras", agrega.

Este joven cantautor caleño no solo ha trabajado en producciones con Los Hermanos Lebrón, también lo ha hecho con Henry Fiol y Superlitio. Asimismo, ha compartido tarima con Wisin y Yandel, Tego Calderón, Ana Gabriel, entre otros.

Su trabajo musical, que cuenta con 13 sencillos, uno de ellos en inglés, es el reflejo del camino que ha recorrido hasta hoy. "Se llama 'Ser', porque siento que todo es un resumen, un poco de lo que ha sido mi vida y todo lo que agradezco. Creo que este álbum es precisamente como plasmar todo mi ser puesto en ese sueño que siempre había tenido, y lo que puedo trasmitir", expresa Ricardo.

El artista señala que cada canción del disco "es como su propio mundo", y en ellas abordó diferentes géneros. Uno de los temas contiene un poco de reggae, otro cuenta con instrumentos andinos, como un viaje por Suramérica. Igualmente, hay un poco de country y una producción acústica, solamente con piano y un chelo.

"Mi expectativa es llegar a la mayor cantidad de corazones y oídos posibles con mi música, que una disquera se interese para poder difundirla de manera más global, porque creo que tiene mucho amor y puede contribuir a que las personas sean más felices", concluye el músico.