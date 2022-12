El cantautor caleño Maréh lanza su sencillo 'Silvestre' junto a Vicente García

Fotos: cortesía para Noticiascaracol.com

Para Federico Galvis, un joven músico de la Sultana del Valle conocido como 'Maréh', "uno de los regalos más maravillosos" es el de abrir el concierto de Cultura Profética, el próximo 8 de abril en Cali. A esto, le suma el lanzamiento de su sencillo 'Silvestre', en el que fusiona su voz a la del reconocido cantautor dominicano Vicente García.

El caleño cuenta que escribió este tema hace aproximadamente cuatro años y el año pasado, mientras la cantaba en un hotel en la playa a las afueras de Santa Marta, donde estaba con varios amigos, escuchó a alguien que le hacía dúo.

"Cuando voy viendo que era Vicente que cantaba conmigo, con una segunda voz bien puesta, no podía creer que se supiera la canción, no sabía que conocía mi trabajo, porque nunca se lo había mostrado. Cuando pasó fue muy loco y al mes ya estábamos grabando en Bogotá", dice Maréh.

El músico explica que conoció a Vicente García hace más de dos años. Su amiga Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, los presentó. Sostiene que de inmediato hicieron 'click'. "De una me identifiqué como con su sencillez, su tranquilidad y su respeto por la música. Me volví fan de él, lo admiro mucho".

'Silvestre' cuenta con un video lyric en Youtube, grabado en Chorro de Plata, al sur de Cali, con Nathaly Murillo, una modelo amiga de Maréh. El tema habla de una mujer que deleita y enamora a un hombre con solo verla, aunque ella no se da cuenta.

"El toque diferente, aparte de que es con Vicente, es que junto a mi productor Julio Ramírez, que es cubano, tomamos la decisión de explotar la canción mucho más. Quisimos hacerle un arreglo distinto, tirarla hacia el chachachá, que es un ritmo que pone a la gente a bailar. La idea fue poner la canción un poco más movida", agrega el cantautor caleño.

Maréh define su música como una alternativa al pop, "más que un pop alternativo, es un pop silvestre". Asegura que toda su vida lo han influenciado los ritmos brasileros y cubanos, y afirma que está abierto a nuevas sonoridades.

Además de su nuevo sencillo, el joven músico habla de sus proyectos a futuro, entre los que contempla terminar su disco y llevar su música a un escenario fuera del país, luego de que en 2015 estuviera en Argentina y Uruguay. Aunque ahora, su principal propósito es prepararse para la presentación de Cultura Profética en la capital del Valle del Cauca.

"Hasta ahora, abrir el concierto de Cultura Profética es lo más increíble que ha pasado en esta carrera. Para mí tiene mucho sentido, porque no es solo abrirle a una banda grande, sino que también porque estoy apostándole a una música y a un proyecto con los pies en la tierra. Bandas como esta me parecen importantes y significativas, porque aparte de hablar de amor, también tienen un toque de conciencia y responsabilidad a lo que representan como artistas", concluye el cantautor caleño.