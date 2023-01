“El cartel está molesto”: ofensivo chiste de Steve Harvey sobre Colombia en pleno Miss Universo

El presentador volvió a recordar su error al entregar la corona 2015 e intentó ser gracioso. Su comentario causó indignación.

Steve Harvey aseguró que todos lo habían perdonado por esa equivocación, pero todavía “los del cartel estaban molestos”.

En redes sociales, muchos no tardaron en expresar su molestia: lo criticaron por hacer más fuertes los estereotipos de narcotráfico relacionados con Colombia.

“Que falta de respeto la de Steve Harvey” y “Alguien que le diga que Colombia no es solo narcotráfico”, fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que Steve Harvey hace este tipo de comentarios.

Sudáfrica es la nueva Miss Universo