"El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno": Lina Tejeiro sobre James Rodríguez

En los últimos días, Lina Tejeiro ha sido tendencia tras confesar durante una entrevista que intentó darse una oportunidad con el cantante Andy Rivera , con quien duró 9 años de relación. Sin embargo, las cosas entre ellos no funcionaron.

La actriz de 'Padres e hijos' también habló sobre James Rodríguez, pues aseguró que mantiene una buena amistad con el jugador de la selección Colombia, pero que no le molestaría si algo más llegara a pasar entre ellos.

"Somos muy amigos hace muchos años. La gente no lo sabe, somos muy amigos hace muchos años, desde que estaba en el Porto o desde antes. Nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un berraco, echado pa' lante, excelente papá y muy guapo, por cierto. El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno, no mentiras, jajajaja", bromeó Lina Tejeiro.

La joven también señaló algunas buenas cualidades de James. "Es muy guapo, muy pilo, muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo", concluyó.

