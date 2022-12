El colombiano Simón Mesa Soto gana por mejor corto en Festival de Cannes

Tras iniciar la entregar de premios, el actor británico Timothy Spall ganó por interpretación masculina, por su papel del pintor William Turner en "Mr. Turner", de Mike Leigh, que le fue entregado por la actriz italiana Monica Bellucci.

La actriz Julianne Moore ganó por interpretación femenina por su papel en "Maps to the stars", de David Cronenberg, un galardón que la actriz no asistió a recoger.

La película "Winter Sleep", del realizador turco Nuri Bilge Ceylan, de 55 años, se hizo con la Palma de Oro que le fue entregada por Quentin Tarantino y Uma Thurman.

Lista de ganadores

Palma de Oro: "Winter Sleep", de Nuri Bilge Ceylan (Turquía, Francia y Alemania)

Gran Premio del Jurado: "Le meraviglie", de Alice Rohrwacher (Italia, Suiza y Alemania)

Mejor director: Bennett Miller por "Foxcatcher" (EE. UU.)

Mejor interpretación femenina: Julianne Moore, por "Maps to the stars" (Canadá y Alemania)

Mejor interpretación masculina: Timothy Spall por "Mr Turner" (Reino Unido)

Mejor guión: Andrey Zvyagintsev, por "Leviathan" (Rusia)

Premio del Jurado: "ex aequo" a "Mommy", de Xavier Dolan, (Canadá) y a "Adieu au langage", de Jean-Luc Godard. (Francia)

Cámara de Oro a la mejor ópera prima: "Party Girl", dirigida por Marie Amachoukeli, Claire Burger y Samuel Theis. (Francia)

Palma de Oro al mejor cortometraje: "Leidi", de Simón Mesa Soto (Colombia y Reino Unido)

Menciones especiales de cortometrajes: "Aissa", de Clément Trehin-Lalanne (Francia); y "Ja vi elsker" ("Yes we love"), de Hallvar Witzo. (Noruega)