El comediante Ricardo Quevedo regresa a Cali con su show '¡Qué viva la envidia!'

Foto: cortesía para Noticiascaracol.com

El próximo sábado 27 de febrero los caleños podrán disfrutar de una noche en la que la envidia, en esta ocasión, será el motivo para sacar más de una carcajada. Con un toque de sarcasmo y humor, en un show de casi dos horas, el comediante Ricardo Quevedo hará apología a este sentimiento, tan amargo como cotidiano, porque "la vida está llena de cosas bonitas que le pasan a los demás".

'¡Qué viva la envidia!' es un stand up comedy original de Quevedo, el cual recrea situaciones de la vida diaria. La cita es en el Teatro Jorge Isaacs a partir de las 8:00 p.m.

"Gracias a típicas representaciones cotidianas se pone en evidencia que no vivimos tranquilos con lo que tenemos porque nos hace falta algo más, porque andamos comparando lo nuestro con lo que tienen los demás y porque basta con que algo no sea nuestro para desearlo, ya que en secreto deseamos las cosas ajenas como la mujer del prójimo, el sueldo del vecino, la casa del jefe, los viajes de los amigos, el éxito de los compañeros, entre otros", expresa el comediante.

Lo mejor del show, asegura Quevedo, es la divertida confrontación de cómo somos y de cómo en ocasiones no nos aceptamos o nos criticamos. "Porque el primer paso para dejar de sentir envidia es aceptarla", dice.

Ricardo Quevedo, que comenzó hacer comedia sin saberlo, creyendo que hacia cuentearía, actualmente es catalogado entre los mejores humoristas del país. Ha participado en el Festival Internacional del Humor y también incursionado en el cine en las películas como 'Nos vamos pal mundial', ‘'e nos armó la Gorda','‘Se nos armó la Gorda al doble' y '¿Usted no sabe quién soy yo?'.