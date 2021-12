El compadre colombiano de Vicente Fernández recuerda anécdotas del ‘Charro de Huentitán’

Andrés Barco es el compadre colombiano de Vicente Fernández , a quien el mundo del espectáculo llora tras su fallecimiento a los 81 años.

Este empresario trajo al charro de Huentitán a Colombia y también fue el encargado de llevarlo a otros países. Lo que comenzó como una relación de negocios se convirtió en una estrecha amistad que incluso los hizo compadres, Chente resultó siendo padrino de la hija de Andrés Barco.

Sobre Vicente Fernández, el empresario contó que “era el papá regañón, muy disciplinado, no nos permitía salir de las habitaciones, molestaba mucho por la alimentación, no nos permitía tomar licor durante las concentraciones, ya durante el show él mismo nos incitaba porque él se tomaba sus tragos. La gente dice que él no consumía, sí consumía licor, coñac especial que le conseguíamos”.

Una de sus más recordadas anécdotas sucedió en Bogotá, donde el cantante ranchero manifestó en el escenario “gracias Venezuela”.

“Le dije, ‘señor, estamos en Bogotá’, y dijo ‘chingao’, y me bajé de la tarima nuevamente y volvió y dijo ‘gracias, Venezuela’. Después le pregunté que qué pasó y me dijo ‘estaba nervioso, era la última vez que cantaba en Bogotá. No vuelvo, compadre, aquí nos despedimos’”.

Estas son algunas de las anécdotas del compadre colombiano de Vicente Fernández y el cantante. A propósito, Andrés Barco manifestó que en 2022 habrá una gira con Vicente Fernández Jr., hijo del desaparecido ídolo de la música ranchera.