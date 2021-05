“El COVID casi me mata; por eso estoy aquí, porque sé cómo se siente”: J Balvin en 'Vax Live'

EL SoFi Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos , fue elegido para uno de los eventos más importantes en tiempos del COVID-19 . Estrellas del entretenimiento grabaron allí el show ‘Vax Live’, de Global Citizen.

El show busca unir a diferentes personajes y entidades del mundo para recaudar fondos y comprar vacunas contra el coronavirus para quienes más las necesitan.

"Me pidieron que fuera la anfitriona, por lo que estuve inmediatamente. Creo que hay personas increíbles aquí y que quieren prestar su nombre para arrojar algo de luz”, manifestó Selena Gomez.

El evento tendrá como presentadores a los duques de Sussex, Meghan y Harry, y a Selena Gomez, además, de las actuaciones de Ben Affleck y Jimmy Kimmel.

También, contará con la música de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, H.E.R. y por Colombia, el niño de Medellín: J Balvin.

“No es una broma, el COVID casi me mata y por eso estoy aquí, porque sé cómo se siente estar con COVID y lo difícil que puede ser. Es como una lotería, no sabes cómo te va a afectar. Puedes no tener síntomas o simplemente puedes morir”, reconoció el cantante de reguetón durante la alfombra de 'Vax Live'.

Un gran concierto que será emitido este sábado 8 de mayo por el Canal Caracol .