El curioso comentario con el que Maleja Restrepo revela cómo luce en su sexto mes de embarazo

La caleña compartió una imagen en Instagram que ganó mensajes de admiración de parte de sus seguidores. Algunos compartieron con ella su propia experiencia.

Se trata de una 'selfie' en la que Maleja porta una blusa corta que deja al descubierto su barriguita, la cual no evidencia rastro alguno de su actual estado. "#25Semanas #6meses de amor ️ No es el colon inflamado, es un embarazo", expresó la actriz y presentadora.



La publicación, realizada en la tarde del martes 3 de octubre, ya cuenta con cerca de 45.000 'Me Gusta' y los comentarios de los usuarios de esta red social no se hicieron esperar.

"Qué hermosura... Divino tu embarazo. Cuántas mujeres no desearían tener el cuerpazo que tienes y adicional llevar una hermosa bebé. Que sigas así todo el embarazo", exclamó @ sandy_cardonag .

¿Ahora estilista? Manuela González asegura que las ondas más lindas... Algunos seguidores felicitaron a la vallecaucana por la relación que tiene con su esposo y "parcero", Tatán Mejía. Mientras otros tomaron con buen humor el comentario de la Instagramer. "Se le esconde la bebé en las costillas, jajajajaja", dijo @laurah.25.

"Pero dónde está por Diooooos jajaja Yo a las 25 semanas tenía un gloooobo en mi pancita jajaja ... Hermosas las dos", mencionó por su parte @cinso20.

También hubo personas que aprovecharon para compartir con Maleja su propia historia. "Normalmente crece en las caderas. A mí me pasó exactamente lo mismo y mi barriga salió ya en el 8 mes (mi princesa nació súper grande y sana gracias a Dios)", manifestó @yulie_go.

Maleja comparó su pancita con la de su cuñada, también embarazada, y...