El curioso reclamo en público que le hizo Jessi Uribe a Paola Jara

Luego de pasar una temporada junto a Paola Jara en Medellín, Jessi Uribe regresó a Bucaramanga para ver a su familia, pero demostró que extraña a la cantante.

Así lo hizo evidente través de su cuenta en Instagram donde aprovechó para compartir con sus seguidores en una ronda de preguntas.

El artista publicó el comentario ¿tú cara cuando? para que sus fans contestaran y curiosamente alguien le escribió: “Tú cara cuando no ves los mensajes de Pao”, a lo que el intérprete de ‘Dulce Pecado’ respondió: “Hace rato que no me escribe” y acompañó con una carita de puchero.

El mensaje causó risas entre los seguidores de la pareja por el tono de reclamo de Uribe, quien de seguro si habla todos los días con su novia.