El desgarrador mensaje de Daniela Ospina por terminar el 2019 sin su padre

“El último día del año sin ti, un año difícil, creería que el más difícil que he vivido”, manifiesta la empresaria.

Daniela, quien perdió a su padre el pasado 12 de julio producto de un cáncer, lamenta no poder compartir con él y toda su familia esta fecha tan especial.

“Qué difícil entender, aceptar eso que jamás queremos experimentar, pero me quedo con los 27 años que me entregaste todo”, destaca la modelo en su mensaje.

Por eso, recuerda los mejores momentos de su vida al lado de su papá. Como que durmió con él hasta los 18 años, edad que tenía cuando se casó con James Rodríguez, y que era muy celosa con él, a tal punto que no le permitía bailar con nadie.

“Nos reíamos, trabajábamos juntos, amaste a mi hija y mis locuras sin juzgarme. Mi chacho, te amo eternamente”, relata la empresaria en su texto.

Daniela compartió el 24 de diciembre con su novio Harold Jiménez y su familia , por lo que se espera que pase año nuevo con su familia.