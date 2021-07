El día que a Alí Humar su papá lo iba a bajar del escenario: "váyase de ahí, no haga payasadas"

Cada relato de Alí Humar sorprendía a sus amigos, a su entorno cercano. Incluso, algún día, uno de ellos le sugirió escribir un libro y así lo hizo.

En la publicación llamada ‘Es mi versión y no la cambio’, Humar, quien fue actor en telenovelas del Canal Caracol como ‘La mala hierba’ y ‘Siete veces amada’, plasmó algunos de sus inolvidables anécdotas.

Así se lo contó a María Lucía Fernández en una entrevista publicada antes de que empezara la pandemia del COVID-19, enfermedad que le quitó la vida.

Para él tenía especial recuerdo el momento en el que su papá, Yusef Omar Mustafá, lo iba a bajar del escenario, cuando se estrenó como actor, en Guatemala.

Era una obra de un judío, que narraba una versión muy curiosa de Caín y Abel. A mi papá, que no sabía que yo hacía teatro, le dije: tome papá, usted nunca ha ido a teatro, vaya vea, y le di una boleta”. Alí Humar, actor y director colombiano.

Una vez en el escenario, cuando el personaje que interpretaba Alí Humar asesinó a Abel, su papá comenzó a gritar: “Mijo, váyase de ahí, no haga payasadas, ahora la gente va a decir que mi hijo es un asesino”, relató el actor, quien admitió que tuvo que tragar saliva.

Además, recordó el día en el que supuestamente aparecieron los ovnis en Bogotá, lo cual terminó siendo una jocosa broma en la que se vio involucrado el expresidente Andrés Pastrana.

¿Cómo veía a Colombia Alí Humar?

“En la política me da tristeza porque todo lo que ha pasado hasta ahora no ha servido para nada. No veo evolución efectiva del país distinta a ambición, corrupción, las riñas, los odios. Hoy no puedes participar porque si piensas de una manera, eres paraco, o de otra, eres guerrillo, el país ha sido el gran perdedor”, expresó Alí Humar, que falleció a los 76 años.